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الرياضة - 02:03 - مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:03 - مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:03 - مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - بث مباشر مباراة الاهلي واورلاندو، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أرولاندو» بجنوب إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قص شريط مبارياته بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه ستاد أبيدجان الإيفواري، برباعية مقابل هدفين، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

على الجانب الآخر، نجح فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في افتتاح مشواره بمجموعات أبطال إفريقيا، بفوز مثير على حساب شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير، بهدفين مقابل هدف، ليتقاسم الصدارة مع الأهلي.

بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد أورلاندو، اليوم السبت، الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أورلاندو، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «أرولاندو» بجنوب إفريقيا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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