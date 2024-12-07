الرياضة - 02:03 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر مجلس الوزراء الدنماركي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء الدنماركي بكوبنهاجن، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها لدولة الدنمارك، والتي بدأت يوم الخميس الماضي.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله، رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن.