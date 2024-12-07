مفاجآت هجومية، الأهلي بالقوة الضاربة أمام أورلاندو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - الأهلي، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المقرر لها بعد قليل.

وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله. ‏

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبوعلي. ‏

كما قرر الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التوجه مبكرًا إلى مطار جوهانسبرج قبل تحرك بعثة الأهلي من ملعب المباراة من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة برحلة العودة قبل وصول حافلة الفريق إلى المطار استعدادًا لمغادرة جنوب أفريقيا في رحلة العودة إلى القاهرة والتي تستغرق ما يقرب من عشر ساعات تقريبًا.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد العودة من جنوب إفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو اليوم فى دوري أبطال إفريقيا، حيث تقرر مغادرة البعثة جنوب إفريقيا مباشرة فور الانتهاء من المباراة، حيث ستتحرك بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة من أجل استقلال الطائرة الخاصة للعودة إلى القاهرة.

وخاض لاعبو الأهلي مرانً خفيفًا داخل فندق الإقامة بجنوب أفريقيا صباح اليوم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة اورلاندو المرتقبة عصر اليوم السبت على ملعب الأخير.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتمثل مباراة أورلاندو بالنسبة للنادي الأهلي أهمية كبيرة حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق الثلاث نقاط لتعزيز تواجده في صدارة المجموعة الثالثة ومواصلة انطلاقته المميزة في دور المجموعات والتي بدأها بالفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

كما يسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الجنوب أفريقي لمصالحة جماهيره وذلك عقب تعادل الفريق في مباراته الاخيرة مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف في بطولة الدوري الممتاز.

أما علي الجانب الآخر فيتطلع فريق أورلاندو لخطف الثلاث نقاط من النادي الأهلي وكتابة فوزه الثاني في دور المجموعات بعد الفوز بالجولة الاولي علي حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 خاصة وأنه يتسلح بعامل الأرض والجماهير.

كما يأمل أورلاندو هو الآخر في الفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الدوري الجنوب أفريقي بهدف نظيف أمام ستيلينبوش.

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