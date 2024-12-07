انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

شاهد اول الصور لانفجار صاروخ باليستي صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

انفجار صاروخ باليستي فوق ابين صباح اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:34 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

فيفا يكشف مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فيفا يكشف مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

فيفا يكشف مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات فريق الترجي التونسي، في كأس العالم للأندية 2025، الذي يقام في أمريكا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو القادمين، وتقام لأول مرة بالنظام الجديد وبمشاركة 32 فريقا تم تقسيمهم على 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويصعد أول وثاني كل مجموعة لدور الستة عشر.

مواعيد مباريات الترجي في كأس العالم للأندية 2025

الترجي التونسي سيبدأ مشواره بلقاء فلامنجو البرازيلي يوم الإثنين الموافق السادس عشر من يونيو للعام 2025، على أن يلتقي كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الموافق العشرين من يونيو المقبل، ثم يختتم لقاءاته بمواجهة تشيلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من يونيو للعام ذاته.

مواعيد الأدوار النهائية في كأس العالم للأندية 2025

• نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء 8 يوليو الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر

• نصف النهائي الثاني يوم الأربعاء 9 يوليو الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر

• المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو على ملعب ميتلايف الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:31 - الشيوخ يستعرض 5 تقارير للجان النوعية لأحالتها للحكومة لتفيذ توصياتها.. اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق