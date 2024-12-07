الرياضة - 01:36 - أهداها له السادات.. تفاصيل بيع ساعة جمال عبد الناصر في مزاد بنيويورك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - بيع ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمزاد.. أعلنت دار المزادات العالمية «سوذبيز»، بيع ساعة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في المزاد المقام لها في نيويورك.

سعر بيع ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالمزاد

وأوضحت دار المزادات العالمية، أن سعر بيع ساعة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في المزاد بنيويورك بــ 840 ألف دولار أمريكي.

ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وتختلف ساعة الرئيس جمال عبد الناصر، عن غيرها من الساعات، لأنها ذات قيمة كبيرة، والساعة من نوع «فينتاج»، التي أصدرت عام 1956م، ومن موديل عرف باسم «الساعة الرئاسية»، وهي «Rolex President» من الذهب الأصفر، «Day-Date 1803.

قصة ساعة الرئيس الراحل عبد الناصر

ففي عام 1963، أهدى الرئيس الراحل أنور هذه الساعة إلى صديقه الرئيس جمال عبد الناصر، وظلت معه حتى توفي وأخذتها عائلته من بعده حتى الآن.

عرض ساعة الرئيس جمال عبد الناصر في المزاد

وتعتبر ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الوحيدة بين الساعات العتيقة والحديثة والمستقلة الاستثنائية المعروضة، في مزاد «سوذبيز» العالمي للساعات الهامة.

مواصفات ساعة الرئيس الراحل عبد الناصر

تُعتبر ساعة «Rolex Day-Date» نموذج رئيسي في كتالوج الماركة العالمية رولكس التي تم تقديمها في عام 1956.

- صنعت من المعادن الثمينة فقط.

- كانت من أولى الساعات التي تعرض اليوم والتاريخ بالكامل على القرص.

- تتميز الساعة بتصميم رولكس التقليدي.

- صنعت من كتلة صلبة من الذهب داخل علبة مقاومة للماء.

- حازت الساعة على تفضيل قباطنة الصناعة والمشاهير والرؤساء.

- عرفت في العديد من الأوساط ببساطة باسم «رولكس الرئيس».

ساعة الرئيس جمال عبد الناصر في مزاد بنيويورك

وقد أعلنت دار المزادات العالمية «سوذبيز»، عرض ساعة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في مزاده المقبل المقام في نيويورك، في أوائل شهر نوفمبر الماضي.

مزاد الساعات العالمي

وانطلق مزاد للساعات، التي نظمته دار المزادات العالمية «سوذبير» في مدينة نيويورك بالأمس الجمعة الموافق 6 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.