غرفة ملابس الأهلي قبل موقعة أورلاندو (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - الأهلي، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، صور غرفة خلع ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل انطلاق موقعة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي اليوم.

كما قرر الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التوجه مبكرا إلى مطار جوهانسبرج قبل تحرك بعثة الأهلي من ملعب المباراة من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة برحلة العودة قبل وصول حافلة الفريق الي المطار استعدادا لمغادرة جنوب أفريقيا في رحلة العودة إلى القاهرة، والتي تستغرق ما يقرب من عشر ساعات تقريبا.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد العودة من جنوب إفريقيا عقب خوض مباراة أورلاندو اليوم فى دوري أبطال إفريقيا، حيث تقرر مغادرة البعثة جنوب إفريقيا مباشرة فور الانتهاء من المباراة، حيث ستتحرك بعثة الأهلي من ملعب المباراة إلى المطار مباشرة من أجل استقلال الطائرة الخاصة للعودة إلى القاهرة.

وخاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا داخل فندق الإقامة بجنوب أفريقيا صباح اليوم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو المرتقبة عصر اليوم السبت على ملعب الأخير.

كما يجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع جهازه المعاون لمراجعة خطة مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المرتقبة اليوم على ملعب الأخير.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب أورلاندو استعدادا لمواجهة الأخير عصر اليوم َ

يلتقي الأهلي مع أورلاندو عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل مبارة الأهلي وأورلاندو عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتمثل مباراة أورلاندو بالنسبة للنادي الأهلي أهمية كبيرة حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق الثلاث نقاط لتعزيز تواجده في صداره المجموعة الثالثة ومواصلة انطلاقته المميزه في دور المجموعات والتي بدأها بالفوز علي ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

كما يسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الجنوب إفريقي لمصالحة جماهيره وذلك عقب تعادل الفريق في مباراته الاخيرة مع البنك الأهلي سلبيا بدون أهداف في بطولة الدوري الممتاز.

أما علي الجانب الأخر فيتطلع فريق أورلاندو لخطف الثلاث نقاط من النادي الأهلي وكتابة فوزه الثاني في دور المجموعات بعد الفوز بالجولة الاولي علي حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 خاصة وأنه يتسلح بعامل الأرض والجماهير.

كما يأمل أورلاندو هو الأخر في الفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الدوري الجنوب إفريقي بهدف نظيف أمام ستيلينبوش.

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