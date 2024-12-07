بداية نارية، مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوقعت القرعة التي جرت في مدينة ميامي، فريق الهلال السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

مواعيد مباريات الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

وفيما يلي مواعيد وملاعب مباريات الهلال السعودي في مونديال الأندية:

مواعيد المباريات وفقا لتوقيت مكة المكرمة والقاهرة

الهلال - ريال مدريد

الأربعاء 18 يونيو

10:00 مساء

ملعب هارد روك (ميامي)

الهلال - سالزبورج

الأحد 22 يونيو

01:00 فجرا

ملعب أودي (واشطن)

الهلال - باتشوكا

الخميس 26 يونيو

04:00 فجرا

جوديس بارك (ناشفيل)

ويتقابل متصدر المجموعة الثامنة في الدور ثمن النهائي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة، التي تضم مانشستر سيتي، ويوفنتوس، والوداد المغربي، والعين الإماراتي، يوم 1 يوليو.

ويلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة ضد نظيره متصدر المجموعة السابعة، يوم 30 يونيو.

ويخوض الزعيم البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد 3 مشاركات سابقة 2019، و2021، و2022.

وتشهد البطولة في النسخة المقبلة مشاركة 32 فريقا من مختلف القارات لأول مرة في التاريخ.

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