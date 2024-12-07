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قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الليجا واستبعاد مفاجئ لـ 3 لاعبين - أخبار كلمتك

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قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الليجا واستبعاد مفاجئ لـ 3 لاعبين - أخبار كلمتك

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الليجا واستبعاد مفاجئ لـ 3 لاعبين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن استبعاد 3 لاعبين بشكل مفاجئ من قائمة الملكي لمواجهة جيرونا المقرر لها، مساء اليوم السبت، في الجولة ال16 من الدوري الإسباني.  

ويحتل الملكي، المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة (37).   

غياب 3 لاعبين عن ريال مدريد أمام جيرونا 

وكتب ريال مدريد، على حسابه الرسمي بشبكة "إكس"، أن الثلاثي رودريجو جويس ووجونزالو وتشيما تم استبعاده من قائمة مباراة اليوم ضد جيرونا، دون الكشف عن السبب.   

قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا 

وفيما يلي قائمة الملكي: 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو. 

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.  

خط الهجوم: كيليان مبابي، إندريك، إبراهيم دياز.

مواعيد مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 

 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها الأولى. 

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام القادم.   

وأسفرت قرعة مونديال الأندية 2025 التي أقيمت يوم الخميس الماضي عن تواجد ريال مدريد ضمن فرق المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي. 

الجولة الأولى: ريال مدريد ضد الهلال السعودي – ملعب "هارد روك" في مدينة "ميامي" – 18 يونيو 2025 - في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت "القاهرة".

الجولة الثانية: ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي – ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة "شارلوت" – 22 يونيو 2025 – في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت "القاهرة".

الجولة الثالثة: ريال مدريد ضد سالزبورج النمساوي – ملعب "لينكولين فينانشال فيلد" في مدينة "فيلادلفيا" – 27 يونيو 2025 – في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت "القاهرة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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