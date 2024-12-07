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الرياضة - 12:42 - سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:42 - سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 12:42 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، ليسجل في البنك الأهلي المصري نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر، سجل نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.96 جنيه للشراء و 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.96 جنيه للشراء، و 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.95 جنيه للشراء، و 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل نحو 49.97 جنيه للشراء، و 50.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي، سجل نحو 49.95 جنيه للشراء و 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سعر الدولار فى بنك HSBC، سجل نحو 49.95 جنيه للشراء و 50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.95 جنيه للشراء، و 50.05 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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