مواعيد مباريات ريال مدريد في مونديال الأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - كأس العالم للأندية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها الأولى.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام القادم.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية 2025 التي أقيمت يوم الخميس الماضي عن تواجد ريال مدريد ضمن فرق المجموعة الثامنة والتي تضم كلًا من الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

مواعيد مباريات ريال مدريد في مونديال الأندية 2025



الجولة الأولى: ريال مدريد ضد الهلال السعودي – ملعب "هارد روك" في مدينة "ميامي" – 18 يونيو 2025 - في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت "القاهرة".



الجولة الثانية: ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي – ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة "شارلوت" – 22 يونيو 2025 – في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت "القاهرة".

الجولة الثالثة: ريال مدريد ضد سالزبورج النمساوي – ملعب "لينكولين فينانشال فيلد" في مدينة "فيلادلفيا" – 27 يونيو 2025 – في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت "القاهرة".

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي.



المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا.

المجموعة الرابعة: فلامينجو، الترجي، تشيلسي، ليون.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت، أوروا، مونتيري، انتر ميلان.

المجموعة السادسة: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان، ماميلودي صن داونز.



المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، سالزبورج.

وعلى صعيد آخر أكد خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه يتطلع للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح الهلال السعودي، إذا سنحت فرصة لذلك.



وقال ماس في تصريحات لموقع “GIVEMEPSORT”: ”التعاقد مع نيمار؟ مفتاح ذلك إذا أصبح متاحًا.. هو لاعب في الهلال الآن، لا يمكنه اللعب معنا”.

وأضاف:” لقد قلت دائمًا أننا نطمح لجلب لاعبين كبار إلى فريقنا. لدينا العديد من القيود والحدود في التشكيلة، لكن لدينا ميزانية غير محدودة”.

وتابع:”نحن طموحون. إذا كانت هناك فرصة لجلب لاعب من عيار نيمار، فلن نتردد.. لا يعتمد الأمر فقط عليّ. يعتمد على اللاعب والدوري. ولكن نعم، نطمح لبناء تشكيلة رائعة هنا”.

ويرتبط نيمار بعقد مع نادي الهلال السعودي، ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يستطع حتى الآن إثبات نفسه رفقة “الزعيم” نظرًا لكثرة الإصابات.

وربطت تقارير صحفية، نيمار بالانضمام إلى إنتر ميامي، من أجل إعادة تشكيل الثلاثية التاريخية “MSN” رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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