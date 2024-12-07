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الرياضة - 12:14 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:14 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:14 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 12:14 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن في مصر داخل محلات الصاغة المحلية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا داخل محافظات مصر، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3685 جنيهًا للبيع، 3665 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر

ويقدم موقع كلمتك، للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر بالمصنعية، نحو 4261.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

- بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر بالمصنعية، نحو 3910.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 21

- وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية، إلى 3735 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- بلغ سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر بالمصنعية، نحو 3208.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب في مصر عيار 24 الآن، نحو 4211.5 جنيهًا للبيع، و4188.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب في مصرعيار 22 الآن، نحو 3860.5 جنيهًا للبيع، و3839.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الآن نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب في مصر عيار 18 الآن نحو 3158.5 جنيهًا للبيع، و3141.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب في مصر عيار 14 الآن نحو 2456.75 جنيهًا للبيع، و2443.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب في مصر عيار 12 الآن نحو 2105.75 جنيهًا للبيع، و2094.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب في مصر عيار 9 الآن نحو 1579.25 جنيهًا للبيع، 1570.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، نحو 29480 جنيهًا للبيع، 29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب في مصر الآن داخل أسواق الصاغة المصرية نحو 2633.18 دولارًا للبيع، 2632.86 دولارًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4211.5 جنيه 4188.5 جنيه
عيار 22 3860.5 جنيها 3839.5 جنيه
عيار 21 3685 جنيها 3665 جنيها
عيار 18 3158.5 جنيه 3141.5 جنيه
عيار 14 2456.75 جنيه 2443.25 جنيه
عيار 12 2105.75 جنيه 2094.25 جنيه
عيار 9 1579.25 جنيه 1570.75 جنيه

سعر الذهب بالدولار في مصر الآن

سعر الذهب عيار 24

- بلغ سعر الذهب عيار 24 بالدولار، نحو 84.33 دولار.

سعر الذهب عيار 22

- بلغ سعر الذهب عيار 22 بالدولار، نحو 77.30 دولار.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- بلغ سعر الذهب عيار 21 بالدولار، نحو 73.78 دولار.

سعر الذهب عيار 18

- بلغ سعر الذهب بالدولار عيار 18، نحو 63.24 دولار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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