مبابي يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - جيرونا ضد ريال مدريد، يحل فريق ريال مدريد، ضيفا مساء اليوم السبت، على نظيره جيرونا ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "مونتيليفي".

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، كيليان مبابي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة جيرونا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الليجا، برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويمتلك مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

ويسعى ريال مدريد إلى تصحيح مساره بعدما خسر يوم الأربعاء الماضي أمام أتلتيك بلباو بهدفين مقابل هدف.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

وأعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، بملعب مونتيليفي، بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويفقد الميرينجي، عددا من نجومه مثل فينيسيوس، وألابا، وكارفاخال، وميليتاو، وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، أسينسيو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما

الهجوم: مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأن مواجهة جيرونا، اليوم السبت، في الجولة 16 من الليجا، ستكون معقدة.

وأضاف المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي: "جيرونا يبلي بلاء حسنا ويشارك أيضا في دوري أبطال أوروبا".

وعن الانتقادات الموجهة للملكي، علق: "يجب تقبل الأمر، فالفريق ليس في أفضل حالاته".

وتابع: "كما هو الحال دائما في كرة القدم، المدرب هو المسئول الأول عن ذلك، والنقد مقبول وأتفهمه، وأحيانا يكون وقودا للتحفيز".

فينيسيوس سيكون جاهزا لدوري الأبطال

وبسؤاله عن تطورات حالة فينيسيوس، أجاب: "لقد تعافى بشكل جيد للغاية. لن يكون جاهزا لمباراة الغد، لكنه سيكون جاهزا لدوري الأبطال".

وحول عودة ديفيد ألابا، قال: "ساعدنا كثيرًا في التدريبات، لكنه يحتاج إلى شهر آخر. سيعود في يناير المقبل".

وعن معاناة الريال أمام الفرق التي تلعب بأسلوب الضغط العالي، أوضح: "صحيح أن ليفربول وبيلباو فريقان يتحليان بالشجاعة التامة، ولحل هذه المشكلة علينا أن نلعب بشكل مباشر أكثر والبحث عن الكرة الثانية".

ونوه: "إنها الطريقة الأسهل، الكرة الطويلة والقتال على الكرة الثانية، هذا ما يمكن أن نفعله في المستقبل، ألا نحاول الخروج بالكرة من الخلف كثيرا. لقد لعبنا نهائيات دوري أبطال أوروبا باستخدام هذا النظام، وتعلمت ذلك جيدا في إنجلترا، يمكن لقلبي الدفاع الفوز بالكرة الأولى، لكن المهم هو عندما تسقط الكرة".

وعن الحالة التي يمر بها مبابي، علق: "أعتقد أنه تحسن كثيرًا من حيث كثافة اللعب. لعب أمام خيتافي 600 متر بأقصى كثافة لعب، وأمام بيلباو 500 متر. علينا أن ندعمه، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يلعب كل مباراة".

وبسؤاله عن افتقاد الفريق لوجود قائد في غرفة تبديل الملابس، رد: "تحدثنا عن ذلك في بداية الموسم. كان على اللاعبين الشباب تحمل المزيد من المسئولية، ومن يوم لآخر يقومون بذلك، كما أن إصابة كارفاخال أثرت علينا كثيرا؛ وألابا، الذي عادة ما يتحمل هذه المسئولية، ليس هنا أيضًا".

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