صلاح ينفرد بالصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة عشر.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 15

محمد صلاح ليفربول 13 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 12 هدفا

كول بالمر تشيلسي 9 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 9 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 8 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 8 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 7 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 7 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

بيرنان جونسون توتنهام هوتسبير 6 أهداف

ليام ديلاب إبسويتش تاون 6 أهداف

يورجن ستراند لارسن وولفرهامبتون 6 أهداف

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



إيفرتون ضد ليفربول 2:30 عصرًا - beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد 5:00 مساءً - beIN Sports HD 2

أستون فيلا ضد ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي 5:00 مساءً - beIN Sports HD 1.



مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1

ويتصدر ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 15 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم



1- ليفربول 35 نقطة

2- تشيلسي 28 نقطة

3- آرسنال 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- فولهام 22 نقطة

7- نوتينغهام فورست 22 نقطة

8- أستون فيلا 22 نقطة

9- بورنموث 21 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 20 نقطة

11- برينتفورد 20 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

13- مانشستر يونايتد 19 نقطة

14- وست هام يونايتد 15 نقطة

15- إيفرتون 14 نقطة

16- ليستر سيتي 13 نقطة

17- كريستال بالاس 12 نقطة

18- إبسويتش تاون 9 نقاط

19- وولفرهامبتون 9 نقاط

20- ساوثهامتون 5 نقاط

جدول مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي 2024-2025

السبت

إيفرتون × ليفربول - 2:30 بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا × ساوثامبتون - 5:00 بتوقيت القاهرة.

برينتفورد × نيوكاسل - 5:00 بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس × مانشستر سيتي - 5:00 بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد × نوتنجهام فورست - 7:30 بتوقيت القاهرة.

الأحد

فولهام × أرسنال - 4:00 بتوقيت القاهرة.

إيبسويتش تاون × بورنموث - 4:00 بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي × برايتون - 4:00 بتوقيت القاهرة.

توتنهام × تشيلسي - 6:30 بتوقيت القاهرة.

الإثنين

وست هام ضد ولفرهامبتون - 10:00 بتوقيت القاهرة.

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