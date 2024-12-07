الرياضة - 10:13 - «احنا مش في محل عطارة».. محمد رمضان يسخر من تصريحات كزبرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - تصدر الفنان محمد رمضان، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته الساخرة ضد مغني المهرجانات كزبرة.

سخرية محمد رمضان من كزبرة

ورد محمد رمضان، على تساؤل حول حقيقة خلافه مع مغني المهرجات أحمد بحر الشهير بـ«كزبرة»، على هامش حضوره منتدى السينما والتغير المناخي، أمس الجمعة 6 ديسمبر بسينما راديو بوسط البلد.

وجاوب محمد رمضان، على السؤال بطريقة من السخرية، ليرد قائلًا: «إحنا مش في محل عطارة هنا»، مما يشير إلى اسم كزبرة.

خلاف محمد رمضان وكزبرة

وجاء هذا الخلاف، بعدما سؤل كزبرة عن خلافه مع محمد رمضان على هامش تواجده في العرض الخاص لـ فيلم الحريفة 2، وكان رد كزبرة بأغنيته «حبيب لو زعلان البحر هناك مليان، أنا مليش في المواضيع دي»، وبهذا يكون تصاعد الخلافات بينهما.

محمد رمضان

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد رمضان الفترة الحالية ليقدم فيلم أسد ويواصل الفترة الحالية تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم الذي يترقب طرحه محبين محمد رمضان وعدد ضخم من الجماهير.

ويأتي هذا الفيلم بعد غياب طويل لـ محمد رمضان عن شاشة السينما، وكان كشف محمد رمضان عن غيابه رسميًا عن دراما رمضان المقبل ولكنه لم يكشف عن السبب.