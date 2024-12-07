الرياضة - 10:13 - بعد قليل.. الحكم في قضية عمرو دياب والشاب المصفوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 10:13 صباحاً - تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، حُكمها في واقعة «الصفع» الشهيرة التي حدثت بين الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة داخل إحدى الحفلات بالقاهرة.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، نظرت أولى جلسات مُحاكمة «سعد أسامة» الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب، في إحدى الحفلات بالقاهرة، حيث يواجه الشاب تهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب.

وترافع المستشار أشرف عبد العزيز، محامى الفنان عمرو دياب، و التمس البراءة من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على، توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعدم تجاوز حدوده، وعدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية للمدعو سعد أسامة طبقًا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام، وتناقض أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو، والتراخي في الإبلاغ لما كان الثابت من الأوراق بأن عمرو عبد الباسط عبد العزيز «عمرو دياب» وكيله تقدم ببلاغ ضد المدعو سعد أسامة سعد عبد العاطي لقيامه عقب التقاط الصور معه بالإمساك به من جانبه والضغط عليه بشدة وإمساكه من جانبه بشدة وبقوة لمضايقته واستفزازه وذلك ثابت من الفيديو الذي تم إرفاقه بمحضر جمع الاستدلالات.

كما استند المستشار أشرف عبد العزيز، في مرافعته أمام هيئة الدائرة، على مقطع مصور مدته أربعة ثواني وبتشغيله تبين أنه يظهر الشاكي مؤدياً لإحدى أغانيه وممسكاً بميكروفون وتظهر يد في هذه الواقعة تمسك به من جانبه الأيسر، كما أن سعد أسامة أقر بتحقيقات النيابة العامة في ص 7 من تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 9/6/2024: قائلا: فأنا حطيت إيدي على جمبه وهو الأمر الذي أكدته التحريات عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 2-7-2024.