الرياضة - 09:57 - بعد تعديلها.. أسعار كروت الشحن الفكة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:57 صباحاً - سيطرت أسعار كروت الشحن الفكة في مصر على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قررت الشركة المصرية للاتصالات مشغل الإنترنت الأرضي في مصر تعديل أسعار باقات الإنترنت الأرضي.

أسعار كروت الشحن الفكة

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار كروت الشحن الفكه والباقات المنزلية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة الجديدة

وأما عن أسعار كروت الشحن الفكة بالزيادة الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

- الكارت فئة 10 جنيهات، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح الآن بسعر 13 جنيها ويعطي رصيد 9.1 جنيه.

- الكارت فئة 12.5 جنيه، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 8.8 جنيه، ارتفع سعره ليصل إلى 16.5 جنيه ويعطي رصيد 11.55 جنيه.

- الكارت فئة 15 جنيها، الذي كان يمنح رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح بسعر 19.5 جنيه ويعطي رصيد 13.65 جنيه.

- الكارت فئة 20 جنيها، الذي كان يتيح رصيدًا قدره 14 جنيه، ارتفع سعره إلى 26 جنيه ويعطي رصيد 18.2 جنيه.

- الكارت فئة 29 جنيها، الذي كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح الآن بسعر 38 جنيها ويعطي رصيد 26.6 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي we

وجاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي، كالتالي:

- باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية بـ239.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 160 جنيها، بزيادة تصل لـ79 جنيها.

- باقة 200 جيجابايت بـ330.6 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 225 جنيها، بزيادة تصل لـ105 جنيهات.

- باقة 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 280 جنيها، بزيادة تصل لـ130 جنيها.

- باقة 400 جيجابايت بسعر 649.8 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 440 جنيها، بزيادة 209 جنيهات.

- يصل سعر باقة 600 جيجا إلى 850 جنيها بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 650 جنيها، بزيادة 200 جنيه.

- باقة 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 1050 جنيها، بزيادة تصل لـ500 جنيه.

أسعار باقات الأرضي الجديدة

- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ألترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ألترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.