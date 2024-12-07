الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الحديث عن تحرك عسكري لتحرير صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

في جريمة مروعة.. جرحى بتفجير محل تجاري - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم الأحد، الليمون البلدي يسجل 33 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

قائد المصري: طموحاتنا كبيرة ونسعى للوصول لأبعد مدى في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل سلبيا أمام أورلاندو (فيديو) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأحد 08 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:25 - تراجع طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:25 - تراجع طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:25 - تراجع طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في أسواق مواد البناء، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 39.00000 جنيه، فيما بلغ سعر أسمنت الممتاز نحو 2850 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 39.00000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الاستثماري اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 37697.46 جنيه.

- سجل سعر طن حديد بيانكو اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 37 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد بشاي اليوم اليوم السبت 7 نحو 3880000 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد المصريين اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 38 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد العشري اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن الاسمنت الرمادي اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2746.88 جنيه.

- سعر طن أسعار أسمنت المصريين اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2800 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت النهضة اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2940 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت التعمير اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الصعيد اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الممتاز اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت المصري اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت

- سعر طن أسعار أسمنت العامرية عادة اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 3140 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت البرج اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 3150 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسيوط اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2820 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت السد العالي اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2740 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسوان اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2750 جنيهًا.

اقرأ أيضاً
تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

طن حديد عز بكام؟.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

علي ماهر: لاعبو المصري كبار وعلى قدر المسئولية وبلاك بولز يلعب كرة قدم متميزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق