الرياضة - 09:25 - تراجع طن عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في بداية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في أسواق مواد البناء، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 39.00000 جنيه، فيما بلغ سعر أسمنت الممتاز نحو 2850 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 39.00000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الاستثماري اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 37697.46 جنيه.

- سجل سعر طن حديد بيانكو اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 37 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد بشاي اليوم اليوم السبت 7 نحو 3880000 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد المصريين اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 38 ألف جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد العشري اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 36 ألف جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن الاسمنت الرمادي اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2746.88 جنيه.

- سعر طن أسعار أسمنت المصريين اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2800 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت النهضة اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2940 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت التعمير اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الصعيد اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت الممتاز اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2850 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت المصري اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2830 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت العامرية عادة اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 3140 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت البرج اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 3150 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسيوط اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2820 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت السد العالي اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2740 جنيهًا.

- سعر طن أسعار أسمنت أسوان اليوم السبت 7 ديسمبر، بلغ نحو 2750 جنيهًا.