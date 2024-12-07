الرياضة - 09:09 - حدث وأنت| غلق محور 26 يوليو لمدة 7شهور.. وحبس عامل خردة قتل صديقه في الدقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 09:09 صباحاً - أحداث وقضايا عدة شهدتها الساعات القليلة الماضية، أثارت الرأي العام وكانت محل اهتمام العديد من القراء منها، إغلاق محور 26 يوليو لاستكمال أعمال المونوريل.. والمرور تجري تحويلات، حبس عامل خردة قتل صديقه في الحي الراقي، القبض على سائق نقل دهس عامل بالمقطم، والنائب العام يستقبل نظيره الأردني لبحث سُبل التعاون القضائي

إغلاق محور 26 يوليو لاستكمال أعمال المونوريل.. والمرور تجري تحويلات

أعلنت إدارة المرور إغلاق محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر بشكل كلي، لمدة 7 شهور وتحديدًا المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائري «القوس الغربي» وبين محور أحمد عرابي الجديد، موضحة بعض الطرق البديلة.. التفاصيل الكاملة اضغط هنا.

حبس عامل خردة قتل صديقه في الحي الراقي

أمرت جهات التحقيق بنيابة الدقي الجزئية بالجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه عامل خردة طعنًا بزجاجة إثر مشادة نشبت بينهما في أحد الشوارع بسب خلافات مالية.. التفاصيل الكاملة اضغط هنا.

القبض على سائق نقل دهس عامل بالمقطم

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على سائق سيارة نقل دهس عامل أثناء سيره على الطريق بدائرة قسم المقطم مما تسبب في وفاته.. التفاصيل الكاملة اضغط هنا.

النائب العام يستقبل نظيره الأردني لبحث سُبل التعاون القضائي

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الخميس، بمقر مكتبه بالقاهرة، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية المستشار يوسف ذيابات، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لمصر، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.. التفاصيل الكاملة اضغط هنا.