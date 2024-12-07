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الرياضة - 08:51 - بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في الأسواق والمحال التحارية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الفراخ اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ اليوم

- سعر الفراخ البيضاء اليوم بلغ في المزرعة نحو 70 جنيها للكيلو، ليصل للمستهلك في الأسواق نحو 80 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 103 جنيهات في الأسواق.

- سعر الفراخ الساسو بلغ بورصة الدواجن 81 جنيهًا للكيلو الواحد، لتصل للمستهلك بسعر 86 جنيها.

- سعر كيلو الفراخ الأمهات بالمزرعة بلغ نحو 60 جنيهًا، لتصل للمستهلك بمتوسط سعر 66 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- سعر البانيه اليوم السبت نحو 197 جنيهًا للكيلو.

- سعر دبابيس الفراخ اليوم نحو 99 جنيهًا للكيلو.

- سعر صدور الفراخ البيضاء اليوم السبت 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم في البورصة ما بين 20 إلى 21 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت في البورصة ما بين 19 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكتكوت البلدي اليوم في البورصة ما بين مبلغ 6 إلى 6.5 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

أسعار البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 142 و145 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

- سعر كرتونة البيض الأحمر في محال الجملة والنصف جملة يتراوح بين 143 و147 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح بين 140 و142 جنيهًا في محال الجملة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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