الرياضة - 08:51 - تشكيل الأهلي المتوقع أمام أورلاندو في أبطال إفريقيا.. موقف وسام وإمام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو.. يحل المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على ضيفه الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويبحث الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في الجولة الأولى على فريق ستاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أما فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي فيأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على المارد الأحمر والانفراد بصدراة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوزه في المباراة الأولى خارج الديار على فريق شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي الأساسي في مباراة اليوم أمام أورلاندو بيراتس الجنوب الإفريقي عودة إمام عاشور لخط وسط المارد الأحمر بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بسبب العقوبة الموقعة عليه من محمد رمضان المدير الرياضي.

كما من المنتظر عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي في مباراة اليوم أمام أورلاندو بيراتس بعد غيابه منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده بمعكسر الفدائي.

وفيما يلي تشكيل الأهلي المتوقع الذي سيعتمد عليه مارسيل كولر أمام أورلاندو بيراتس في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا:

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد، وسام أبو علي، حسين الشحات.

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بيراتس

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، أشرف داري، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي.