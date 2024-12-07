الرياضة - 08:35 - عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - استقر سعر الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في أسواق الصاغة بمصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

وترصد بوابة كلمتك خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة وتأتي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في الأسواق إلى 3860.5 جنيه للبيع، و3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3665 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3158.5 جنيه للبيع، و3141.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2456.75 جنيه للبيع، و2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2105.75 جنيه للبيع، و2094.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 نحو 29480 جنيهًا للبيع، و29320 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2633.18 دولار للبيع، و2632.86 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4211.5 جنيه 4188.5 جنيه عيار 22 3860.5 جنيه 3839.5 جنيه عيار 21 3685 جنيهًا 3665 جنيهًا عيار 18 3158.5 جنيه 3141.5 جنيه عيار 14 2456.75 جنيه 2443.25 جنيه عيار 12 2105.75 جنيه 2094.25 جنيه عيار 9 1579.25 جنيه 1570.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 29480 جنيهًا 29320 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2633.18 دولار 2632.86 دولار