ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:46 صباحاً - ليفربول ضد إيفرتون، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره إيفرتون في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

ويسعى الريدز، لتحقيق الفوز واستعادة النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بعد تعادلهم الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، مما يزيد من ضغط الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة.

ماذا ينتظر صلاح في مباراة اليوم

كما يسعى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفرعون المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 13 هدفا، ويسعى للحفاظ على هذا الإنجاز من خلال مواصلة تسجيل الأهداف، والابتعاد في سباق هدافي البريميرليج عن النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ12 هدفا.

معادلة إنجاز دانييل ستوريدج



كما يتطلع صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي بمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله زميله السابق دانييل ستوريدج.

ويحتاج صلاح للتسجيل في المباراة ليصبح ثاني لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 8 مباريات متتالية، مما يعزز مكانته كأحد أفضل المهاجمين في تاريخ النادي.

معادلة رقم ستيفن جيرارد في ديربي الميرسيسايد

فرصة ذهبية لـ صلاح



على مستوى ديربي الميرسيسايد، يمتلك صلاح فرصة ذهبية لدخول التاريخ كأكثر اللاعبين تسجيلًا في هذه المواجهة.

يحتاج النجم المصري إلى تسجيل هدفين في المباراة ليصل إلى 8 أهداف في الديربي، معادلًا الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد.

موعد مباراة ليفربول وإيفوتون في الدوري الإنجليزي

وتقام المباراة في ملعب جوديسون بارك اليوم السبت، الموافق 7 من ديسمبر 2024، على أن تنطلق في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفوتون في الدوري الإنجليزي

ويمكن للمشجعين متابعة مباراة ليفربول وإيفوتون عبر قناة beIN Sports HD 2، التي تقدم تغطية حصرية للدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون



ومن المتوقع أن يعتمد المدرب أرني سلوت على التشكيلة التالية في مواجهة إيفرتون:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

خط الدفاع: كونر برادلي، إبراهيما كوناتيه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، كورتس جونز، لويس دياز

الهجوم: داروين نونيز

جدول ترتيب الفريقين في الدوري



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط على تشيلسي الذي يحتل المركز الثاني، وأرسنال في المركز الثالث.

ولعب الريدز 14 مباراة، حققوا الفوز في 11 منها، بينما تعادلوا في مباراتين وتلقوا خسارة واحدة فقط منذ بداية الموسم.

بينما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن وست هام الذي يأتي في المركز الرابع عشر، حيث خاض إيفرتون 14 مباراة، فازوا في 3 منها، وتعادلوا في 5، بينما تعرضوا للهزيمة في 6 مباريات.

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