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مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 04:16 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 7-12-2024 العديد من الهامة بمختلف دوريات العالم ولعل أبرزها مباراة الاهلي وأورلاندو بيراتس بدوري أبطال إفريقيا.

 

مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بيراتس – الأهلي 3:00 عصرًا بتوقيت مصر-  beIN Sports HD 6

اتحاد مانيما – الرجاء 3:00 عصرًا بتوقيت مصر -  beIN Sports HD 7

ستاد أبيدجان – شباب بلوزداد 6:00 مساءً بتوقيت مصر
الجيش الملكي – ماميلودي صنداونز  9:00 مساءً بتوقيت مصر - Sports HD 6.

مولودية الجزائر – يانج أفريكانز  9:00 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 7

 

مباريات الدوري الإنجليزي 

إيفرتون ضد ليفربول 2:30 عصرًا  - beIN Sports HD 1.

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد 5:00 مساءً  - beIN Sports HD 2 

أستون فيلا ضد ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي  5:00 مساءً  - beIN Sports HD 1.

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست  7:30 مساءً - beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال بيتيس – برشلونة 5:15 مساءً  -  beIN Sports HD 3.

جيرونا - ريال مدريد 10:00 مساءً  - beIN Sports HD 1.

لاس بالماس ضد بلد الوليد – الساعة 3 عصرا - beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء - beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد بولونيا  7:00 مساءً  - AD Sports 1 HD

روما ضد ليتشي 9:45 مساءً - AD Sports 1 HD 

جنوى ضد تورينو – الساعة 4 عصرا - AD Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت ضد فرانكفورت – أوجسبورج 4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 3

بايرن ميونخ ضد هايدنهايم 4:30 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 5.

باير ليفركوزن ضد سانت باولي  4:30 مساءً - beIN SPORTS XTRA 2

بوروسيا مونشنجلادباخ – بوروسيا دورتموند  7:30 مساءً بتوقيت مصر  - beIN Sports HD 5.

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو ضد تولوز – الساعة 6 مساء - beIN Sports HD 4  

نيس ضد لوهافر – الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 2

أنجيه ضد ليون – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 4    

 

مواعيد مباريات الدوري العراقي

الشرطة – زاخو (5:15 مساءً بتوقيت السعودية، 4:15 مساءً بتوقيت مصر).

 

مواعيد  مباريات الدوري السعودي 

الخليج ضد الاتفاق 2:00 - SSC 2 

الهلال ضد الرائد 7:00 مساءً - SSC 1     

التعاون ضد الأهلي 7:00 مساءً - SSC 1.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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