الرياضة - 02:06 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم السبت 7-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 02:06 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 7-12-2024، حيث سجلت أسعار الفراخ حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية، بحسب ما أعلنته الشعبة العامة للدواجن التابعة للغرفة التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 7-12-2024

سجل حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ اليوم السبت في المزرعة 70 جنيها للكيلو، وسجل السعر بالأسواق نحو 80 جنيهًا، ليشمل هامش الربح وتكلفة النقل من المزرعة للأسواق.

وكما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي بقيمة 103 جنيهات في الأسواق، وفقا لآخر تحديث معلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء والشعبة العامة للدواجن التابعة للغرفة التجارية.

بينما بلغ سعر الفراخ الساسو اليوم السبت في بورصة الدواجن 81 جنيهًا للكيلو الواحد، وتصل للمستهلك بسعر 86 جنيها للكيلو في المتوسط، فيما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات بالمزرعة نحو 60 جنيهًا، وتصل للمستهلك بمتوسط سعر 66 جنيهًا للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 7-12-2024

سجل سعر البانيه اليوم السبت نحو 197 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر دبابيس الفراخ اليوم نحو 99 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر صدور الفراخ البيضاء اليوم السبت 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 7-12-2024

يتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم في البورصة ما بين 20 إلى 21 جنيهًا.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم السبت في البورصة ما بين 19 إلى 20 جنيهًا.

بينما يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم في البورصة ما بين مبلغ 6 إلى 6.5 جنيه.

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ البيضاء والأمهات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

أسعار البيض اليوم السبت 7-12-2024

-البيض الأبيض: تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 142 و145 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

-البيض الأحمر: بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في محال الجملة والنصف جملة بين 143 و147 جنيهًا.

-البيض البلدي: وصلت أسعار كرتونة البيض البلدي إلى 140 و142 جنيهًا في محال الجملة.