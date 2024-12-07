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الرياضة - 01:50 - الأمم المتحدة تُجدد دعوتها للحوثيين بالإفراج الفوري عن العاملين بالمجال الإنساني - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:50 - الأمم المتحدة تُجدد دعوتها للحوثيين بالإفراج الفوري عن العاملين بالمجال الإنساني - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:50 - الأمم المتحدة تُجدد دعوتها للحوثيين بالإفراج الفوري عن العاملين بالمجال الإنساني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:50 صباحاً - جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تحتجزهم جماعة الحوثيين المسلحة "بشكل تعسفي" في اليمن.

وقال جوتيريش: "مرت ستة أشهر منذ احتجاز أكثر من 50 موظفًا من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى أربعة موظفين في الأمم المتحدة محتجزين منذ عامي 2021 و2023".

وأوضح، أن "هذه التوقيفات تهدد سلامة العاملين في المجال الإنساني وتعيق بصورة بالغة جهود مساعدة ملايين من الأشخاص المحتاجين، وتتنافى هذه الأفعال مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام".

وأكد أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول ويعد انتهاكًا للقانون الدولي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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