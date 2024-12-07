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الرياضة - 01:02 - الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية باتجاه عدة مناطق بريف حمص - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:02 - الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية باتجاه عدة مناطق بريف حمص - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الجيش السوري ينفذ عمليات نوعية باتجاه عدة مناطق بريف حمص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 01:02 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الجيش السوري نفذ عمليات نوعية باتجاه الدار الكبيرة وتلبيسة والرستن بريف حمص بتغطية من الطيران الروسي.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن 370 ألف شخص على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا بسبب المعارك المستمرة في سوريا، منذ 27 نوفمبر الماضي، عندما بدأت الفصائل المسلحة التقدم والسيطرة على مناطق كانت تحت سلطة نظام دمشق.

وأكد دوجاريك أن 100 ألف من النازحين غادروا منازلهم أكثر من مرة، منذ تصاعد الأعمال القتالية، وكان إحصاء سابق لمنظمة الأمم المتحدة كان قد قدر أن عدد النازحين في سوريا بسبب المعارك، بنحو 280 ألفاً.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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