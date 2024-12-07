في مباراة مثيرة، شتوتجارت يقلب الطاولة على يونيون برلين بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:28 صباحاً - نجح فريق شتوتجارت تأخره بهدفين من دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين على ضيفه يونيون برلين، في افتتاح مباريات الجولة الـ13 من الدوري الألماني.

وتقدم يونيون برلين بهدفي دانيلو ديوخي في الدقيقة الـ37 وروبير سكوف في الدقيقة الـ48.

ورد أصحاب الأرض بتسجيل ثلاثية عبر كل من: نيك ولتيماد هدفين في الدقيقتين الـ51 والـ59، وأتاكان كارازور في الدقيقة الـ69.

ورفع شتوتجارت رصيده بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، وتجمد رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة في المركز الـ11 مؤقتًا.

موعد مباراة شتوتجارت القادمة ضد يونج بويز

يلتقي فريق شتوتجارت في المباراة القادمة ضد يونج بويز ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 على ملعب إم إتش بي أرينا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة يونيون برلين القادمة ضد بوخوم

بينما يلتقي فريق يونيون برلين في المباراة القادمة ضد بوخوم في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني 2024-2025 يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 وفي تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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