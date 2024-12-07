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باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع أوكسير ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع أوكسير ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع أوكسير ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 12:12 صباحاً - تعادل باريس سان جيرمان، مع نظيره أوكسير بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 14 بالدوري الفرنسي.

 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أوكسير

وتواجد المغربي أشرف حكيمي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان الذي يخوض المباراة من أجل مواصلة الفوز والاستمرار على قمة الترتيب.

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ويليام باتشو، ماركينهوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، وارن زائير إيمري.

خط الهجوم: برادلي باركولا، غونسالو راموس، لي كانغ إن.

قائمة  باريس سان جيرمان أمام أوكسير

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، رويز، راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، سكرينيار، بيرالدو، سافونوف، زاجي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرمان، قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد أوكسير في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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