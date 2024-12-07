الرياضة - 12:09 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 12:09 صباحاً - سعر الذهب الآن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 نحو 3685 جنيها للبيع و3665 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيا 24 إلى 4211.5 جنيها للبيع و4188.5 جنيها للشراء.

كم سعر الذهب الآن

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب باستمرار من خلال هذا الرابـــط.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر الآن سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب الآن 29520 جنيه 29360 جنيه سعر أوقية الذهب الآن 2635.99 دولار 2635.72 دولار سعر الذهب الآن عيار 24 4211.5 جنيه 4188.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3860.5 جنيها 3839.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3685 جنيها 3665 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3158.5 جنيه 3141.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2456.75 جنيه 2443.25 جنيه

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن عيار 24 في بداية تعاملات نحو4211.5 جنيه للبيع، 4188.5جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 3860.5 جنيه للبيع، 3839.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب الآن عيار 21 في تعاملات اليوم إلى 3685 جنيها للبيع، 3665 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فبلغ اليوم نحو3158.5 جنيه للبيع، 3141.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في صباح التعاملات نحو2456.75 جنيها للبيع، 2443.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في بداية التعاملات إلى 2105.75 جنيه للبيع، 2094.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 في بداية تعاملات اليوم نحو 1579.25 جنيه للبيع، 1570.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن نحو 29480 جنيها للبيع، 29320 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2632.69 دولار للبيع، و2632.42 دولار للشراء.

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