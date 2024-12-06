جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الاتحاد ضد النصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:09 مساءً - واصل اتحاد جدة تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، بعد الفوز الصعب الذي حققه على النصر في كلاسيكو الكرة السعودية بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة في المباراة التي جمعتهما ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن.

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الأول أمام النصر، في الدقيقة 55، بينما أحرز رونالدو هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 57 من عمر المباراة، واستطاع بيرجوين تسجيل الهدف الثاني لصالح الاتحاد في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى 36 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي جمعها من الفوز في 12 مباراة وتلقى هزيمة وحيدة دون أي تعادلات.

بينما تجمد رصيد النصر عند 25 نقطة، متواجدًا في المركز الرابع حصدها من الفوز في 7 لقاءات والتعادل 4 مرات وتلقى هزيمتين.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الاتحاد ضد النصر

1- الاتحاد 36 نقطة

2- الهلال 31 نقطة

3- القادسية 28 نقطة

4- النصر 25 نقطة

5- الشباب 23 نقطة

6-الرياض 21 نقطة

7- الأهلي 20 نقطة

8- الخليج 19 نقطة

9- التعاون 18 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الرائد 14 نقطة

12- العروبة 13 نقطة

13- الأخدود 12 نقاط

14- الاتفاق 12 نقاط

15- الخلود 10 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 8 نقاط

18- الفتح 6 نقاط

مواجهة قوية بين الفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو

وشهدت مباراة الكلاسيكو بين اتحاد جدة ضد النصر، اليوم الجمعة، مواجهة قوية بين الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل "العميد" رحلة انتصاراته، وفاز على "العالمي" 2-1، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 55، ليرد عليه "الدون" سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 57، قبل أن يحسم الهولندي ستيفن بيرجوين المباراة لصالح الاتحاد، بهدف قاتل في الدقيقة (90+1).

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، فإن رونالدو وبنزيما سجلا في ذات المباراة لأول مرة منذ يونيو 2021، عندما سجلا ثنائية في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2020.

وأشارت الشبكة إلى أن 109 ثوان هو الفارق بين هدفيهما اليوم في كلاسيكو الاتحاد والنصر.

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