بعد الفوز على بارما، إنتر ميلان علي خطي برشلونة والبايرن في الدوريات الـ5 الكبري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:47 مساءً - حقق إنتر ميلان الفوز على ضيفه بارما 3-1 مساء اليوم الجمعة، بملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إنتر سجل 3 أهداف على الأقل في مباراة ببطولة الدوري الإيطالي، للمرة السابعة هذا الموسم، لافتة إلى أنه يعد رقمًا قياسيًا حتى الآن بين أندية البطولة.

وأضافت "في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، فقط باريس سان جيرمان (9 ثلاثيات)، بايرن ميونخ وبرشلونة (8)، هم من تمكنوا من تسجيل أكثر من إنتر".



ورفع إنتر، رصيده بهذا الفوز لـ31 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطة احدة عن المتصدر نابولي، أما بارما، فتجمد رصيده عند 15 نقطة بالمركز الـ12.



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