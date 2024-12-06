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الرياضة - 10:40 - الأردن تناشد مواطنيها بمغادرة سوريا بأقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:40 - الأردن تناشد مواطنيها بمغادرة سوريا بأقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - الأردن تناشد مواطنيها بمغادرة سوريا بأقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - ناشدت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الأردنيين المقيمين داخل الأراضي السورية بالمغادرة في أقرب وقت ممكن، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة، أن وزير الداخلية الأردني قرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا، وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن الأردن تتابع التطورات الجارية في سوريا بينما تستمر القوات المسلحة في تأمين الحدود.

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب قرار إغلاق معبر جابر مع سوريا سيسمح للأردنيين بالعودة إلى المملكة وستُمنع حركة المغادرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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