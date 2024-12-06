ليل يفوز على بريست 1/3 في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - حقق فريق ليل الفوز على نظيره بريست بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وسجل جوناثان دايفيد الهدف الأول والثالث لصالح ليل في الدقيقة 7 و69، بينما أضاف هارالدسون الهدف الثاني في الدقيقة 44، بينما سجل هدف بريست الوحيد اللاعب أجورك في الدقيقة 48.

تشكيل ليل

تشكيل بريست

ترتيب ليل وبريست في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يتقدم فريق ليل للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بينما يحتل بريست المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

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