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طرابزون سبور يتعادل مع قاسم باشا 2-2 في الدوري التركي - أخبار كلمتك

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طرابزون سبور يتعادل مع قاسم باشا 2-2 في الدوري التركي - أخبار كلمتك

طرابزون سبور يتعادل مع قاسم باشا 2-2 في الدوري التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:31 مساءً - تعادل فريق طرابزون سبور مع ضيفه قاسم باشا 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بالجولة 15 من الدوري التركي.

أهداف مباراة طرابزون سبور ضد قاسم باشا


وسجل هدفي طرابزون سبور سيمون بانزا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء وأنطوني نواكايمي في الدقيقة (82).

فيما سجل هدفي قاسم باشا كارلوس كافو في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، ونونو دا كوستا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، كما رفع قاسم باشا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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