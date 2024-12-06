الجيش السوري يخلي معظم مواقعه في درعا والسويداء ورويترز: الفصائل السورية تقترب من حمص - أخبار كلمتك

الجيش السوري يخلي معظم مواقعه في درعا والسويداء ورويترز: الفصائل السورية تقترب من حمص - أخبار كلمتك

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

8 صور ترصد مران المصري الأساسي استعدادًا لمواجهة بطل موزمبيق بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
8 صور ترصد مران المصري الأساسي استعدادًا لمواجهة بطل موزمبيق بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

8 صور ترصد مران المصري الأساسي استعدادًا لمواجهة بطل موزمبيق بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - خاض فريق المصري البورسعيدي المران الأساسي له على ملعب ماهافيل بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية بالكونفيدرالية، والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غدا الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بمابوتو.

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

5e4c2962e6.jpg
8eeade41cc.jpg
488ea121cc.jpg
d059fb0dfb.jpg
3e67561c0b.jpg
f0b04abe8c.jpg
c5fe2a3de1.jpg
ebc0cbdf3d.jpg

القناة الناقلة لمباراة بلاك بولز والمصري

وتذاع مباراة فريقا المصري وبلاك بولز الموزمبيقي عبر قناة  beIN SPORTS 2 HD.

وخاض المصري مرانه الاول امس الخميس بحضور السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية حيث كان في استقبالهم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة.

ويؤدي فريق النادي المصري تدريباته على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو وهو ملعب المباراة التي تجمعه بفريق بلاك بولز بالبطولة الكونفيدرالية.

ويخوض المصري تدريباته أيام الخميس والجمعة والسبت وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين السفير محمد فرغل سفير مصر بموزمبيق وكافة الجهات المعنية بموزمبيق.

وصول بعثة المصري إلي موزمبيق 

ووصلت إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو بعثة النادي المصري، امس الخميس التي تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع المصري  بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

وتضم بعثة النادي المصري والتي يترأسها محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول 37 فردًا من بينهم 22 لاعبًا، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر وأعضاء الجهازين الإداري والطبي، وكذلك مسئولي المهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:18 - أرباح مالية غير متوقعة.. برج الثور وحظك اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق