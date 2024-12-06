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يد الزمالك يفوز على أصحاب الجياد في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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يد الزمالك يفوز على أصحاب الجياد في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

يد الزمالك يفوز على أصحاب الجياد في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:53 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 34 - 17، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة القوات المسلحة بسموحة، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لبطولة دوري المحترفين.

يد الزمالك وأصحاب الجياد في دوري المحترفين 

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 19 - 9  ، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 34 - 17

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد الزمالك من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، محمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، ماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، أشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، جمال شعبان مديرًا إداريًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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