بعد ديربي الاتحاد والنصر، رونالدو وبنزيما يعيدان ذكرى حدثت قبل 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:53 مساءً - شهدت مباراة الكلاسيكو بين اتحاد جدة ضد النصر، اليوم الجمعة، مواجهة قوية بين الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل "العميد" رحلة انتصاراته، وفاز على "العالمي" 2-1، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 55، ليرد عليه "الدون" سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 57، قبل أن يحسم الهولندي ستيفن بيرجوين المباراة لصالح الاتحاد، بهدف قاتل في الدقيقة (90+1).

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات، فإن رونالدو وبنزيما سجلا في ذات المباراة لأول مرة منذ يونيو 2021، عندما سجلا ثنائية في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا 2020.



وأشارت الشبكة إلى أن 109 ثوان هو الفارق بين هدفيهما اليوم في كلاسيكو الاتحاد والنصر.

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