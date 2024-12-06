الرياضة - 09:50 - سعر الذهب.. ارتفع بآخر لحظة من نهاية تعاملات اليوم لهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب في مصر حتى آخر لحظة من نهاية التعاملات المسائية اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 سجل في منتصف التعاملات نحو 3685 جنيها للبيع، بينما ارتفع سعر الذهب في مساء التعاملات نحو 3690 جنيها للبيع، ليرتفع سعر الأوقية الذهبية ويسجل نحو 2635.99 دولار.

كم سعر الذهب الآن

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب باستمرار من خلال هذا الرابـــط.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر الآن سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب الآن 29520 جنيه 29360 جنيه سعر أوقية الذهب الآن 2635.99 دولار 2635.72 دولار سعر الذهب الآن عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 4217.25 جنيها 4194.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3865.75 جنيها 3844.75 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3690 جنيه 3670 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه

سعر الذهب الآن في الصاغة المصرية

سعر الذهب الآن عيار 24

بلغ سعر الذهب الآن عيار 24 في مساء التعاملات نحو 4217.25 جنيه للبيع، 4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وسجل سعر الذهب الآن عيار 22 في نهاية التعاملات نحو 3865.75 جنيه للبيع، 3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب الآن عيار 21 إلى مستوى نحو 3690 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما سعر الذهب الآن عيار 18 فبلغ نحو 3162.75 جنيه للبيع، 3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وعلا سعر الذهب الآن عيار 14 في مساء التعاملات ليسجل نحو 2460 جنيها للبيع، 2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وارتفع سعر الذهب الآنعيار 12 في ختام التعاملات ليسجل نحو 2108.5 جنيه للبيع، 2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وسجل سعر الذهب الآنعيار 9 في مساء التعاملات نحو 1581.5 جنيه للبيع، 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآننحو 29520 جنيها للبيع، 29360 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب الآن

وسجل سعر أوقيةالذهب الآن نحو 2632.03 دولار للبيع، و2631.76 دولار للشراء.