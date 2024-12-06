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الرياضة - 09:50 - قانون الانتخابات البرلمانية.. روان أبو العينين تكشف الملامح الأولى «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:50 - قانون الانتخابات البرلمانية.. روان أبو العينين تكشف الملامح الأولى «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:50 - قانون الانتخابات البرلمانية.. روان أبو العينين تكشف الملامح الأولى «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - أكدت الإعلامية روان أبو العينين أن مجلس النواب سيبحث في الفترة المقبلة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، وذلك بناءً على توصيات الحوار الوطني.

وقالت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» إن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون، موضحة أن القانون سيشمل 3 أنظمة انتخابية وهي: «النظام الفردي، القائمة المطلقة، والقائمة النسبية».

وتابعت أبو العينين أن الدستور المصري منح المشرع الحق في اختيار النظام الانتخابي، ولكن من الممكن أن تثير القائمة النسبية جدلاً واسعًا، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بحل مجلس النواب في وقت سابق تطبيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت روان أبو العينين أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد من المتوقع أن يتضمن توزيعًا يتكون من 40% للنظام الفردي، و30% للقائمة المطلقة، و30% للقائمة النسبية، كما أشارت إلى اقتراح بزيادة عدد أعضاء البرلمان من 596 إلى 720 نائبا.

وفي سياق آخر، لفتت روان أبو العينين إلى أن النساء يمثلن 25% من أعضاء البرلمان، و10% من إجمالي مقاعد مجلس الشيوخ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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