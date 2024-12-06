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الرياضة - 09:50 - الحكومة العراق: تقسيم سوريا «خط أحمر».. ولا نسعى للتدخل عسكريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:50 - الحكومة العراق: تقسيم سوريا «خط أحمر».. ولا نسعى للتدخل عسكريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:50 - الحكومة العراق: تقسيم سوريا «خط أحمر».. ولا نسعى للتدخل عسكريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن بلاده لا تسعى إلى التدخل العسكري في سوريا، محذرا من أن تقسيم سوريا خط أحمر للعراق.

وقال العوادي، في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية.. وأنه لولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل»، واصفا التهديدات التي وجهت إلى العراق بأنها كانت «مخيفة».

وأضاف إن العراق مع وحدة الأراضي السورية، ويرفض أي مساس بوحدتها، وتعريض أبنائها للمزيد من المعاناة والآلام، مشددا على أن كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي للعراق.

وقال العوادي إن العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة، وأن العراق ما زال جزءًا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وشدد على أن العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية «استثنائية» لإيجاد حل للأزمة في سوريا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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