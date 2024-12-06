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إنتر ميلان يضرب بارما بثلاثية ويطارد نابولي على صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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إنتر ميلان يضرب بارما بثلاثية ويطارد نابولي على صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يضرب بارما بثلاثية ويطارد نابولي على صدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - الدوري الإيطالي، حقق فريق إنتر ميلان فوزا كبيرا أمام ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جوسيبي ميتزا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي. 

تقدم إنتر ميلان بالهدف الأول عن طريق فيديريكو ديماركو في الدقيقة 40، ثم عزز تقدمه بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 56 عن طريق نيكولو باريلا، وماركوس تورام في الدقيقة 67.

أما هدف بارما فسجله اللاعب ماتيو دارميان في الدقيقة 81.

وأعلن سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، تشكيله لمباراة الليلة أمام بارما، على ملعب سان سيرو، لحساب منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإيطالي.

قرر سيموني الدفع بثنائية ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في هجوم الفريق، بحثا عن الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على المتصدر نابولي.

 

تشكيل إنتر ميلان أمام بارما

بدأ فريق إنتر ميلان مباراته أمام بارما في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من: 

سومير - بيسيك - دي فري - باستوني - دومفريس - باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو - تورام - لاوتارو.

ويجلس على مقاعد الإنتر: جوسيب مارتينيز، كاليجاريس، بالاسيوس، دارميان، كارلوس أوجوستو، بوكانان، أصلاني، فراتسي، زيلينسكي، كوريا، طارمي، أرناوتوفيتش.

بارما الايطالي، كلمتك

تشكيل باراما أمام إنتر ميلان

فيما كشف فابيو بيكيا المدير الفني لـ بارما، عن تشكيل فريقه أما بارما، حيث يبدأ مباراته أما إنتر ميلان بتشكيل يضم كل من 
سوزوكي - هاينو - ديل براتو - بالوج - فاليري - سيمون سوم - كيتا - دينيس مان - كانتشيليري - ميهايلا - بوان بوني.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 بالمركز الثالث بجدول الترتيب من 14 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي في الصدارة 32 نقطة من 14 لقاء، أما بارما فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ12.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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