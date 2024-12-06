الجيش السوري يخلي معظم مواقعه في درعا والسويداء ورويترز: الفصائل السورية تقترب من حمص - أخبار كلمتك

الجيش السوري يخلي معظم مواقعه في درعا والسويداء ورويترز: الفصائل السورية تقترب من حمص - أخبار كلمتك

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

الرسوم والمصاريف في محفظة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشكيل مباراة أتالانتا وميلان بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشكيل مباراة أتالانتا وميلان بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة أتالانتا وميلان بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لـ أتالانتا، تشكيل فريقه لمواجهة ميلان، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ودفع جاسبريني بشارل دي كيتيلار في الهجوم، ليواجه البلجيكي فريقه السابق (ميلان)، بدعم من الثنائي لوكمان وماريو بازاليتش.

في الجانب الآخر، عاد ألفارو موراتا وكريستيان بوليسيتش للتشكيل الأساسي، بعد إراحتهما أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

وجاء تشكيل أتالانتا كالآتي:

"كارنيسيكي، ديميستي، هين، كولاسيناك، بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، روجيري، بازاليتش، دي كيتيلار، لوكمان".

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

فيما جاء تشكيل ميلان: 

"ماينان، إيمرسون رويال، ثياو، جابيا، ثيو هيرنانديز، فوفانا، ريندرز، موسى، بوليسيتش، لياو، موراتا".

مباراة أتالانتا وميلان

ويسعى أتالانتا الثاني الذي يتأخر بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر (32 مقابل 31)، إلى تحقيق فوزه التاسع تواليا في الدوري في إنجاز تاريخي، علما بأن خسارته الأخيرة تعود إلى المرحلة الخامسة أمام كومو 2-3.

وفرض أتالانتا نفسه منافسا حقيقيا على اللقب هذا الموسم، علما بأن أفضل نتيجة له في "سيري أ" كانت احتلاله للمركز الثالث خلال 3 مواسم متتالية بين عامي 2019 و2021.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:40 - بعد تعديلها.. ماهي أسعار باقات الإنترنت الجديدة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق