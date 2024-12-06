أشرف حكيمي يقود تشكيل باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة أوكسير، مساء اليوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 14 بالدوري الفرنسي.

وتواجد المغربي أشرف حكيمي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان الذي سيخوض المباراة من أجل مواصلة الفوز والاستمرار على قمة الترتيب.

تشكيل بارس سان جيرمان أمام أوكسير

قائمة باريس سان جيرمان أمام اوكسير

دوناروما، أشرف حكيمي، ماركينيوس، رويز، راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج، كولو مواني، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، سكرينيار، بيرالدو، سافونوف، زاجي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرمان، قمة الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد أوكسير في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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