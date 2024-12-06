الرياضة - 09:33 - بارد ليلا معتدل نهارا.. تفاصيل حالة طقس غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا السبت 7 ديسمبر 2024، في القاهرة وباقي المحافظات، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا السبت سيشهد طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانًا.

وأوضحت الأرصاد، أن طقس غدا السبت سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت 7 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 23 14 السواحل الشمالية 23 11 شمال الصعيد 23 09 جنوب الصعيد 27 12

ما هي التحذيرات الصحية للمواطنين خلال شتاء 2025؟

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة فصل الشتاء تكون خلال شهري يناير وفبراير 2025، حيث سيشهد طقس البلاد انخفاض قيم درجات الحرارة، مع انتشار موجات الصقيع، والتي تنتشر في محافظات الصعيد ليلًا، حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر، فيما تسجل في وسط سيناء تحت الصفر.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حوارها مع كلمتك: «ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل منتظم، لمعرفة تطورات حالة الطقس أولًا بأول، فضلًا عن توخي الحذر مع انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع اقتراب بدء فصل الشتاء، وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، فضلًا عن ضرورة متابعة التوصيات والتعليمات التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية عبر البيانات الرسمية».

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 23 14 العاصمة الإدارية 22 12 6 أكتوبر 22 11 بنها 23 13 دمنهور 23 13 المنصورة 23 14 الزقازيق 23 12 شبين الكوم 22 13 طنطا 22 13 دمياط 22 14 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 24 12 السويس 23 12 العريش 23 10 شرم الشيخ 27 18 الإسكندرية 23 11 العلمين الجديدة 22 11 مطروح 23 12 الغردقة 27 17 الأقصر 27 11 أسوان 27 11 الوادي الجديد 25 08