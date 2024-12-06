الرياضة - 09:33 - عشان توفر فلوس.. «أحلام» تعيد إصلاح فساتينها التالفة وترتديها مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:33 مساءً - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي سر إعادة ارتداء فساتينها أكثر من مرة، مما أثار الجدل بين المتابعين وقالت إنها تظهر بها في مناسبات مختلفة.

كما أكدت أحلام أن فستانها إذا تعرض للتلف أو القطع تقوم بإعادة إصلاحه، وهو ما أثار دهشة جمهورها.

وكتبت أحلام على حسابها بموقع "X": "طبعا أعيد فساتيني لأني اشتريها بفلوسي مش هدية وإلا ألبسها مرة وأرجعها للبوتيك وهذه فعلا رسالة للكل.

أحلام طالبت السيدات بتوفير الأموال، قائلة لا تضغطوا على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي وبناتي معودتهن على هالشي وأوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية وأنا أحب أشيائي جدا".

ووجهت أحلام رسالة للفتيات اللاتي يرفضن إعادة ارتداء ملابسهن في مناسبات مختلفة قائلة: "أنا أشوف البنات غاصبين أهاليهن غصب والفستان ما يتكرر والشنطة ما تتكرر والعبايات ما تتكرر ليش؟؟؟!!!!! الحمد لله إحنا في خير ونعمة بس النعمة زوالة والإنسان يحمد ربه ويشكره ويحافظ على هالنعمة".

وأوضحت أحلام أنه قد يتعرض فستانها للتلف بعد حفل زفاف تحييه وتقوم بإصلاحه وارتداؤه مرة أخرى، مؤكدة أنها مثلها مثل كل النساء يتعرضن لهذه المواقف ولا فرق بين نوع الأقمشة التي تشتريها عن غيرها.