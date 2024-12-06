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رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط - أخبار كلمتك

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رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري المرتبط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة 83-72، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري المرتبط. 

مباراة الأهلي والجزيرة 

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، واستطاع الأهلي أن يحول تأخره أمام الجزيرة في الفترتين الثانية والثالثة إلى فوز بالمباراة. 

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 17-15، ثم تقدم فريق الجزيرة في الفترتين الثانية والثالثة بنتيجة 33-32، و59-48. 

وأجرى أوجستي بوش المدير الفني، بعض التغييرات في الفترة الرابعة التي شهدت عودة الأهلي، ونجح الفريق في إنهاء المباراة بنتيجة 83-72.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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