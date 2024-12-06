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كلاسيكو الدوري السعودي، بنزيما يزور شباك النصر للمرة الأولى - أخبار كلمتك

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كلاسيكو الدوري السعودي، بنزيما يزور شباك النصر للمرة الأولى - أخبار كلمتك

كلاسيكو الدوري السعودي، بنزيما يزور شباك النصر للمرة الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:20 مساءً - كلاسيكو الدوري السعودي، نجح الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، في ضم النصر لضحاياه، بهدف رائع خلال مواجهة الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين والتي انتهت بفوز الاتحاد 2-1.

وقص بنزيما شريط أهداف المباراة في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة مميزة من مهند الشنقيطي من الجهة اليمنى.

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ويُعد ذلك هو الهدف الأول للنجم الفرنسي في شباك النصر، بعدما خاض مواجهة واحدة ضد "العالمي" بالموسم الماضي، وانتهت بخسارته (2-5).

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن النصر كان واحدا ضمن 7 فرق لم يسجل أمامها بنزيما في الدوري السعودي، قبل أن يسجل في مباراة الليلة.

ورفع بنزيما رصيده إلى 10 أهداف في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، بالتساوي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر الذي أحرز هدف النصر الوحيد في المباراة بعد هدف بنزيما  بدقيقتين. 

وحسم اتحاد جدة كلاسيكو الكرة السعودية بالفوز علي النصر 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

افتتح كريم بنزيما  أهداف المباراة بعدما وضع اتحاد جدة  في المقدمة أمام النصر بالدقيقة 55 من عمر المباراة.

و تعادل كريستيانو رونالدو بالهدف الأول سريعا  للنصر أمام اتحاد جدة بالدقيقة 57 في الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 90 +1 نجح ستيفن بيرجوين في إحراز هدف الفوز لصالح اتحاد جدة ليحسم الاتحاد كلاسيكو الدوري السعودي.

وشهدت أحداث المباراة قيام حكم مباراة اتحاد جدة ضد النصر بإلغاء هدف للاتحاد أحرزه بيرجوين بالدقيقة 23 بسبب وجود بنزيما في موقف التسلل قبل إحراز الهدف الملغى.

وشهدت الدقيقة 41، اضاعة ساديو ماني إنفراد بعد الانطلاق بالكرة وذلك بعدما سقط وفقد توازنه ليضيع هدف محقق على النصر.

ورسمت جماهير اتحاد جدة لوحة فنية رائعة خلال مباراة النصر في قمة الدوري السعودي.

تشكيل الاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاج.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: ستيفن بيرجوين، حسام عوار، عبد الرحمن العبود.

الهجوم: كريم بنزيما.

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تشكيل النصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط الدفاعي: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، أوتافيو، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

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ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاطن عن الهلال، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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