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الرياضة - 09:17 - الإعلامي عمرو ناصف: تصريحات نتنياهو كلمة السر لتوغل الجماعات الإرهابية في سوريا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:17 - الإعلامي عمرو ناصف: تصريحات نتنياهو كلمة السر لتوغل الجماعات الإرهابية في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:17 - الإعلامي عمرو ناصف: تصريحات نتنياهو كلمة السر لتوغل الجماعات الإرهابية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - قال الإعلامي عمرو ناصف، إن سوريا تواجه المخطط الإسرائيلي للتقسيم، الذي تحدث عنه نتنياهو من قبل، لافتاً إلى أن نتنياهو لن يستطيع أن يهزم غزة ولبنان فاتجه إلى سوريا".

وأضاف ناصف في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار: على قناة "صدى البلد" أن كلمة السر في سوريا جاءت في تصريح نتنياهو "الأسد يلعب بالنار"، موضحاً أن الإرهابين توغلوا إلى سوريا عقب تصريح نتنياهو.

وأوضح أن الجيش السوري جيش قوي، وأن المعركة كبيرة والخسائر ستكون باهظة ولكن لدينا ثقة كبيرة في الجيش السوري وأنه سينتصر، مشيراً إلى أن الجيش السوري لم يستخدم المدفعية الثقيلة خوفاً على المدنيين".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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