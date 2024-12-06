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الرياضة - 09:01 - مصدر عسكري سوري ينفي ما تم تداوله بشأن الانسحاب من مدينة حمص - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - مصدر عسكري سوري ينفي ما تم تداوله بشأن الانسحاب من مدينة حمص - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - مصدر عسكري سوري ينفي ما تم تداوله بشأن الانسحاب من مدينة حمص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، أن القوات المسلحة السورية تنفي ما يتم تداوله بشأن انسحاب وحدات من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت «الأنباء السورية» أن الجيش العربي السوري في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم إرهابي.

الصراع بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية المسلحة

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة، استيلائها على مدينة حلب في شمال سوريا، مؤكدة تقدمها على نحو كبير وسريع في سياق هجوم بدأته منذ حوالي أسبوع على القوات الحكومية، والذي يعد من أعنف جولات القتال منذ سنوات.

كما استولت الجماعات الإرهابية على مدينة حماة وأعلنت سيطرتها الكاملة عليها، أمس الخميس. ولازال الجيش السوري مستمرا في القصف على المواقع والمدن التي استولت عليها الجماعات المسلحة لأجل إعادتها وسيطرة النظام السوري عليها من جديد.

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عدد من العمليات بالتعاون مع قوات الحكومة السورية لصد الهجمات الإرهابية، وإسناد الجيش السوري ليتمكن من الهيمنة على المدن التي استولت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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