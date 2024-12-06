الرياضة - 09:01 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي بعث عدة رسائل هامة من الدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك.. لافتًا إلى أن تلك الزيارة تاريخية، والرئيس السيسي بعث عدة رسائل مهمة من خلالها.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن رسائل الرئيس السيسي شملتِ التركيزَ على الجانب الاقتصادي، حيث أعلن الرئيس السيسي عن تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الرسائل شملت أيضًا التركيز على توفير سبل الدعم للمستثمرين الأجانب لجذب الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، خاصة أن الرئيس السيسي أعلن أن مصر شهدتِ العديدَ من التحديات خلال المرحلة السابقة، وتلك التحديات دفعتِ الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.