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الرياضة - 09:01 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي بعث عدة رسائل هامة من الدنمارك - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي بعث عدة رسائل هامة من الدنمارك - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي بعث عدة رسائل هامة من الدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك.. لافتًا إلى أن تلك الزيارة تاريخية، والرئيس السيسي بعث عدة رسائل مهمة من خلالها.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن رسائل الرئيس السيسي شملتِ التركيزَ على الجانب الاقتصادي، حيث أعلن الرئيس السيسي عن تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الرسائل شملت أيضًا التركيز على توفير سبل الدعم للمستثمرين الأجانب لجذب الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، خاصة أن الرئيس السيسي أعلن أن مصر شهدتِ العديدَ من التحديات خلال المرحلة السابقة، وتلك التحديات دفعتِ الحكومة المصرية، لتبني خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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